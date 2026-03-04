Le CME chute après qu'Argus a abaissé sa note à "conserver" en raison de perspectives mitigées concernant le volume des contrats

4 mars -

** Les actions de l'opérateur américain d'échange de produits dérivés CME CME.O chutent de 2,05% à 318,48 dollars après qu'Argus Research a rétrogradé CME de "acheter" à "conserver"

** Argus cite: "Nous prévoyons une croissance atténuée pour les indices boursiers, les métaux, les crypto-monnaies et les micro-contrats pour les investisseurs de détail, compensée par des gains dans les marchés de l'agriculture et de la prédiction"

** Argus ajoute que les actions ont dépassé notre objectif précédent de 295 $ et que la hausse potentielle est limitée

** "Nous prévoyons une croissance moyenne à un chiffre du volume des contrats de taux d'intérêt au CME, car l'inflation persistante, les tarifs douaniers et les préoccupations géopolitiques resteront au premier plan en 2026" - Argus

** Sept analystes sur 16 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", six comme un "maintien" et trois comme une "vente"; leur estimation médiane est de 312 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, le CME a progressé de 17,16 % depuis le début de l'année