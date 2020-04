Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Club de Paris accepte d'alléger la dette de la Somalie Reuters • 01/04/2020 à 01:55









WASHINGTON/PARIS, 1er avril (Reuters) - Les pays créanciers du Club de Paris ont accepté mardi de restructurer la dette de la Somalie, avec un allègement immédiat de 1,4 milliard de dollars. La décision est intervenue après plus de neuf heures de discussions par visioconférence. Le ministre somalien des Finances, Abdirahman Beileh, a qualifié cette décision de grand pas en avant pour son pays, miné par trois décennies de violences et qui fait face lui aussi à une crise sanitaire liée au coronavirus. Il a déclaré à Reuters que le gouvernement somalien allait avoir des échanges bilatéraux distincts avec les créanciers afin de finaliser le processus, ajoutant que la Somalie continuerait de mener les réformes économiques engagées depuis huit ans pour permettre cet allégement de la dette. Un représentant du Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que plusieurs créanciers devraient accorder un allégement de dette supplémentaire à la Somalie sur des bases bilatérales, et que cela pourrait au bout du compte mener à un allègement de l'ensemble de la dette somalienne auprès de certains pays. Plusieurs créanciers du Club de Paris, parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, ont appelé mardi durant les discussions les membres du Club à accorder un "généreux" allègement de dette à la Somalie, a appris Reuters d'une source au fait de la question. Le FMI et la Banque mondiale ont indiqué qu'à terme les mesures permettraient à la Somalie de réduire sa dette extérieure à 557 millions de dollars en valeur nette contre 5,2 milliards de dollars fin 2018. (Andrea Shalal à Washington et Leight Thomas à Paris; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.