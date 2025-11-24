 Aller au contenu principal
Le climat des affaires allemand se détériore en novembre
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 10:45

Le sentiment des entreprises en Allemagne s'est détérioré légèrement, au vu de l'indice de l'institut Ifo du climat des affaires qui a reculé à 88,1 points en novembre, contre 88,4 points le mois précédent, en raison d'attentes plus pessimistes.

Le sous-indice des perspectives s'est en effet tassé d'un point à 90,6, alors que celui de la situation actuelle s'est amélioré de 0,3 point à 85,6. 'Les entreprises ont peu confiance dans une reprise bientôt', constate ainsi l'institut.

Dans le seul secteur manufacturier, l'indice global est passé de -11,9 en octobre à -13,7 ce mois-ci, les entreprises se montrant sceptiques quant aux mois à venir avec des carnets de commandes plus bas.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

