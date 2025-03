Le ciment décarboné de Hoffmann Green obtient un avis technique

AOF - EN SAVOIR PLUS

Grâce à une empreinte carbone limitée et à un procédé de fabrication à froid sans clinker, le ciment H-UKR offre une solution industrielle durable et immédiatement exploitable.

Cette validation ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Hoffmann Green, élargissant les applications de son ciment décarboné, renforçant son attractivité et garantissant son assurabilité auprès des maîtres d'ouvrage et des professionnels de la construction.

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce l’obtention d’un avis technique (ATEc) pour son ciment décarboné H-UKR, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, confirmant une nouvelle fois le leadership technologique de la société parmi les acteurs du secteur de la construction. Cet Avis Technique (ATEc) confirme l’atteinte des objectifs techniques d’Hoffmann Green : proposer un ciment décarboné 0% clinker sans compromis sur les performances. Il ancre l’avance technique et réglementaire d’Hoffmann Green sur le marché des ciments décarbonés.

