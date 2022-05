Le choc de la fin de l'argent facile

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a annoncé la plus importante hausse des taux depuis 2000. (© Jim WATSON/ AFP)

Coup de torchon sur les marchés. Les indices d’actions sont pénalisés par l’amorce des remontées des taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique. La fin de l’argent gratuit sera coûteuse pour tous les investisseurs.

«Sell in may and go away ?» Répété à l’envi, l’adage boursier, censé illustrer la moindre performance moyenne des actions une fois passée la saison des versements des dividendes, s’accompagne cette année d'un goût amer.

Les investisseurs n’ont guère pu se satisfaire du parcours des marchés depuis le début de l’année. Mais désormais, en ce milieu de printemps, les signaux invitant à la prudence ne cessent de s'intensifier : les marchés sont ancrés dans une phase baissière.

Les indices plongent et les taux montent

Le S&P 500 lâche 16% depuis le 3 janvier dernier, son pic historique. Le Nasdaq, l’indice à dominante technologique, recule de 25% en 2022 et de 27% depuis son plus-haut de novembre 2021. L’Europe est un peu mieux lotie. Paris et Francfort cèdent 14%. Londres, où les valeurs pétrolières et défensives sont très présentes, résiste, notamment avec l’univers de la santé, mais fait figure d’exception.

La correction est nette, sans pour autant constater de mouvements de panique. Mais économistes et opérateurs de marché se divisent davantage sur le tempo que sur la direction. Car après les séances de repli, les reprises manquent clairement de tonus, de mains longues désireuses de s’engager sur la base des cours actuels.Simple correction ou bouleversement durable ? L’ère de l’argent facile est bel et bien terminée, tout comme celle du «Tina» – pour «there