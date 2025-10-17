Le CHMP de l'EMA recommande le Wayrilz de Sanofi

Sanofi SA SASY.PA :
* WAYRILZ RECOMMANDÉ PAR LE CHMP POUR ÊTRE APPROUVÉ PAR L’UE DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNITAIRE
* S’IL EST APPROUVÉ, WAYRILZ SERA LE PREMIER INHIBITEUR DE LA BTK POUR LA TPI DANS L’UE
* SANOFI - WAYRILZ A DÉJÀ ÉTÉ APPROUVÉ AUX ÉTATS-UNIS ET AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
* OUTRE L’UE, WAYRILZ FAIT ACTUELLEMENT L’OBJET D’UN EXAMEN RÉGLEMENTAIRE DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA TPI EN CHINE
Texte original FWN3VY1QY Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
