Le chinois CNOOC se dit "choqué" d'avoir été ajouté à la "liste noire" américaine

4 décembre (Reuters) - La compagnie pétrolière chinoise CNOOC a déclaré vendredi être "choquée et au regret" d'apprendre que l'administration américaine l'avait placée sur sa liste noire répertoriant les entreprises présumées liées ou contrôlées par l'armée chinoise. Cette décision est basée sur des "informations fausses et inexactes", a estimé CNOOC dans un communiqué. L'administration de Donald Trump a également ajouté jeudi le fabricant de puces SMIC 0981.HK à la liste noire du département américain de la Défense, une décision qui pourrait envenimer un peu plus les relations entre Washington et Pékin avant l'entrée en fonction du président élu Joe Biden. CNOOC Ltd 0883.HK , la filiale cotée en Bourse du groupe pétrolier, a perdu près de 4% ce vendredi à Hong Kong. Elle avait précédemment déclaré qu'elle évaluait l'impact de la situation et qu'elle en suivrait de près l'évolution. (Tom Daly, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

