Le chimiste Clariant maintient ses prévisions pour 2025 malgré les incertitudes économiques

Le groupe suisse de chimie Clariant a maintenu ses prévisions pour 2025 lors de la publication mardi de ses ventes trimestrielles malgré les risques pour la croissance économique avec les effets indirects des droits de douane sur la demande.

Le groupe, qui a fait état d'une légère hausse de ses ventes trimestrielles hors effets de changes grâce aux hausses de prix, a confirmé ses prévisions "dans les conditions actuelles", a-t-il indiqué dans un communiqué.

En l'absence "d'escalade supplémentaire", Clariant vise toujours une progression de ses ventes vers le bas de la fourchette de 3% à 5% qu'il s'est fixée pour 2025.

Comme lors de la publication de ses résultats annuels fin février, le groupe a dit ne pas attendre de reprise économique "significative" en raison des incertitudes entre autres liées aux tensions commerciales et droits de douane.

Mais si ces tensions se sont encore accrues, le groupe - qui fabrique des ingrédients aussi bien pour les produits d'hygiène que pour le secteur minier, le textile ou l'aviation - estime que "l'impact direct" sur sa performance est "gérable".

"Indirectement, toutefois, les tensions en cours sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement global pour la demande et le sentiment des consommateurs", a ajouté le groupe dans le communiqué, ce qui présente "en conséquence un risque accru pour les volumes", a-t-il prévenu.

Pour le premier trimestre, le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires stable, à 1 milliard de francs suisses (une somme équivalente en euros). Hors effets de changes, ses ventes ont progressé de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, Clariant précisant que ses prix ont augmenté de 1%, ce qui a aidé à compenser une baisse des volumes, en repli de 2%.

Lors de la publication de ses ventes trimestrielles, le groupe a également annoncé le départ en retraite de son directeur financier Bill Collins qui va passer les rênes à Oliver Rittgen, recruté chez le groupe allemand Bayer. Il prendra ses fonctions le 1er août.