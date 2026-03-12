Le Chili et les États-Unis envisagent une collaboration dans le domaine des terres rares et d'autres minéraux critiques

(Ajout de commentaires d'entreprises aux paragraphes 7 à 10) par Fabian Cambero

Le Chili et les États-Unis ont signé une déclaration commune pour entamer des discussions sur les terres rares et d'autres types de minéraux critiques, a déclaré jeudi le ministère chilien des affaires étrangères.

La première réunion aura lieu dans les deux prochaines semaines, a-t-il ajouté. Les domaines de coordination potentielle comprennent le financement public et privé des projets miniers, la gestion des déchets pour le recyclage des minéraux et l'exploration de nouveaux projets qui pourraient contribuer à accroître l'approvisionnement en minéraux dans les deux pays.

L'administration Trump a fait pression pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour une gamme de minéraux critiques , qui sont utilisés dans les véhicules électriques, les semi-conducteurs, les systèmes de défense et l'électronique grand public.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur de lithium, bien qu'il dépende des importations d'autres minéraux.

"Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les États-Unis et le Chili pour renforcer les chaînes d'approvisionnement de ces minéraux", a déclaré le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau à des journalistes au Chili, où Jose Antonio Kast, homme politique de droite, a prêté serment en tant que président mercredi .

"Nous discuterons de la manière dont nous pouvons travailler ensemble", a ajouté M. Landau.

M. Landau, qui était auparavant ambassadeur des États-Unis au Mexique, a signé l'accord avec le ministre chilien des affaires étrangères, Francisco Perez Mackenna, lors d'une cérémonie à Santiago supervisée par M. Kast.

La société Albemarle ALB.N , basée à Charlotte, en Caroline du Nord, produit du lithium dans la région d'Atacama, au nord du pays, depuis plus de 50 ans, ce qui lui a permis de devenir le plus grand producteur mondial de ce métal pour batteries.

Albemarle n'était pas immédiatement disponible pour commenter le partenariat entre les deux pays.

EnergyX , une startup de Puerto Rico spécialisée dans la technologie du lithium et soutenue par General Motors GM.N , a pour objectif de construire une usine de lithium de 1,1 milliard de dollars au Chili, qui devrait entrer en service en 2028 et produire à terme 50 000 tonnes métriques par an.

"C'est un bon premier pas que de signer une sorte d'accord-cadre avec les États-Unis, dès le premier jour du mandat de Kast", a déclaré Teague Egan, le directeur général d'EnergyX, qui a rencontré Kast lors du sommet "Bouclier des Amériques" du président américain Donald Trump samedi dernier à Miami.