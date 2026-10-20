Le chiffre d'affaires trimestriel de SpaceX bondit et dépasse les prévisions grâce à l'essor de ses activités dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Musk, d'un commentaire d'analyste, de détails financiers et d'une mise à jour sur le cours de l'action; paragraphes 1, 3, 5 et 8-9)

* Le chiffre d'affaires lié à l'IA a été multiplié par plus de neuf pour atteindre 7,6 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacité de calcul

* Starlink atteint les 13,6 millions d'abonnés, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 12,19 millions

* Les dépenses d'investissement ont presque triplé pour atteindre 19,6 milliards de dollars, SpaceX investissant dans son infrastructure informatique

par Akash Sriram

SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk , a publié mardi un bénéfice au troisième trimestre qui a largement dépassé les estimations, son chiffre d'affaires ayant plus que doublé grâce à l'essor de son activité dans le domaine de l'IA, ce qui a fait grimper son cours de 2,5 % en séance prolongée.

Les dépenses d’investissement ont presque triplé, l’entreprise ayant investi dans des infrastructures informatiques.

"Nous sommes à un tournant pour SpaceX, tant au niveau des lancements que de la connectivité et de la superintelligence", a déclaré M. Musk lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Starlink et les activités de connectivité plus larges de SpaceX ont constitué le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant les ambitions de M. Musk en matière d’IA. Mais les logiciels d’IA propres à SpaceX, notamment Grok de xAI, ont jusqu’à présent été éclipsés par ceux de ses concurrents OpenAI, Anthropic et Google (Alphabet) GOOGL.O .

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a bondi de 161% pour atteindre 14,58 milliards de dollars au cours des trois mois clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 12,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. L’entreprise a enregistré un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars, contre une perte nette de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt et des prévisions des analystes tablant sur un bénéfice de 1,57 milliard de dollars. Par action, le bénéfice s'est élevé à 45 centimes selon les calculs de l'IBES, dépassant ainsi l'estimation moyenne de 13 centimes.

Le chiffre d’affaires lié à l’IA a été multiplié par plus de neuf pour atteindre 7,6 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacité de calcul; toutefois, l’IA a représenté 16,4 milliards de dollars sur les 19,6 milliards de dollars de dépenses d’investissement de l’entreprise, un niveau que SpaceX prévoit de maintenir à court terme.

SpaceX tire ses revenus de l’IA principalement de la location de capacité de centres de données à des développeurs tels qu’Anthropic, Google et Reflection AI, plutôt que de ses propres modèles, un modèle économique plus proche de celui d’un fournisseur de cloud que d’un laboratoire d’IA.

"Les revenus issus de l’IA constituant désormais le principal secteur d’activité de l’entreprise, son activité hyperscale lui apporte rapidement une solidité opérationnelle et un effet de levier qui se répercuteront sur les avancées de ses activités de satellites et de lancements. La puissance et la diversification croissantes de SpaceX font paraître imminente une fusion avec Tesla", a déclaré Daniel Newman, directeur général du groupe de recherche technologique Futurum Group.

Barclays a laissé entendre la semaine dernière qu’un accord pourrait être annoncé avant l’assemblée générale annuelle de Tesla, SpaceX étant le repreneur le plus probable, bien qu’aucune des deux entreprises ni M. Musk ne se soient officiellement engagés en faveur d’une telle opération.

L'activité IA de l'entreprise englobe Grok, la plateforme de réseaux sociaux X et une activité de centres de données en pleine expansion. Il s'agit également du principal domaine d'investissement de l'entreprise.

Cette activité tire ses revenus de contrats de calcul conclus avec Anthropic, Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O et Reflection AI.

Les pertes d’exploitation de la division IA ont été importantes et SpaceX a averti qu’elle aurait besoin d’investissements soutenus avant de pouvoir générer des bénéfices de manière régulière.

La division Internet par satellite a continué d’élargir sa base d’abonnés, grâce à de nouveaux lancements de satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.

LE NOMBRE D’ABONNÉS À STARLINK DÉPASSE LES PRÉVISIONS

Starlink a atteint 13,6 millions d’abonnés au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux 12,19 millions attendus par les analystes, mais cette croissance a un coût: le chiffre d’affaires mensuel moyen par abonné est passé de 99 dollars en 2023 à 69 dollars au troisième trimestre, à mesure que l’entreprise se développe à l’international avec des forfaits moins chers.

L’entreprise a indiqué que son expansion géographique au-delà des pays les plus riches pourrait, à terme, faire baisser le chiffre d’affaires moyen par utilisateur. Les investisseurs sont impatients de savoir si cette pression sur les prix commence à se faire sentir, alors que SpaceX pénètre de nouveaux marchés internationaux et propose des forfaits moins chers.

Les investisseurs observent également si SpaceX est capable de poursuivre sa croissance tout en améliorant la rentabilité de son réseau. L’entreprise investit massivement dans la couverture, la capacité et les services mobiles direct-to-device .

Starship, le système de fusée réutilisable de nouvelle génération de SpaceX, n’est pas encore entré en service commercial. Il devrait permettre le déploiement de satellites Starlink à plus grande bande passante et d’une infrastructure orbitale de calcul basée sur l’IA. La capacité de l’entreprise à faire de Starship un véhicule réutilisable de manière fiable est au cœur de sa stratégie à long terme.

LES COÛTS DE DÉVELOPPEMENT DE STARSHIP GRIMPENT

SpaceX a déployé avec succès plusieurs satellites Starlink le mois dernier, lors du premier vol d’essai orbital de Starship, qui s’est terminé quelques heures plus tôt que prévu en raison d’un problème de moteur.

Le segment spatial, qui englobe les lancements commerciaux, les missions gouvernementales et le développement de Starship, reste une source importante de coûts et d’incertitudes.

L'activité de lancement des fusées Falcon est restée soutenue, mais le chiffre d'affaires peut varier en fonction de la répartition entre les déploiements internes de Starlink, les missions pour des clients commerciaux et les contrats gouvernementaux.

SpaceX privilégie de plus en plus les lancements destinés à son propre réseau de satellites au détriment des charges utiles de tiers, tout en absorbant les coûts importants liés au développement de Starship.

Les investisseurs seront également impatients d’entendre les commentaires de Musk sur la fusion potentielle, dont on parle beaucoup, entre SpaceX et Tesla TSLA.O , qui publiera ses résultats mercredi.