Le chiffre d'affaires trimestriel de la société suisse Alcon, spécialisée dans les soins oculaires, progresse moins que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur financier concernant l'impact des tarifs en 2026) par Simon Ferdinand Eibach

La société suisse-américaine spécialisée dans les soins oculaires Alcon ALCC.S a annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel, attribuant cette progression principalement aux récents lancements de produits.

* Le chiffre d'affaires net d'Alcon a atteint 2,69 milliards de dollars au premier trimestre 2026, contre 2,45 milliards un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires a manqué les estimations de 2,71 milliards de dollars établies par les analystes interrogés par LSEG, le chiffre d'affaires net du segment des implants étant resté pratiquement inchangé en raison des pressions concurrentielles.

* L'action Alcon a ouvert en baisse de 4,67 % à 07h00 GMT, les analystes de Vontobel mettant en avant la faiblesse des marchés de la cataracte.

* Le résultat d'exploitation d'Alcon s'est élevé à 292 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 32 % par rapport à l'année précédente.

* La société a relevé ses prévisions annuelles de croissance du bénéfice par action dilué de 9 % à 12 % à 10 % à 13 %, tout en annonçant un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars avec l'intention d'annuler les actions acquises.

* Lors d'une webconférence destinée aux investisseurs, le directeur financier Timothy Stonesifer a déclaré que la société avait ramené son taux tarifaire moyen supposé sur les importations américaines pour le reste de l'année de 15 % à 10 %, ce qui se traduira par une réduction de 25 millions de dollars des dépenses liées aux droits de douane prévues pour 2026.

* Alcon a lancé 10 nouveaux produits au premier trimestre 2026, dont la lentille intraoculaire Clareon TruPlus, la nouvelle génération de lentilles monofocales et toriques destinées à la chirurgie de la cataracte.