Le chiffre d'affaires trimestriel de Fastenal est inférieur aux prévisions, la hausse des tarifs douaniers ayant un impact sur la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, en raison de la hausse des tarifs douaniers qui a gonflé les prix et réduit la demande pour ses produits.

Les actions de la société, qui vend des fournitures de construction telles que des attaches, des écrous, des vis et des boulons, ont chuté de 6,4 % dans les échanges de pré-marché.

Fastenal a déclaré que les fortes ventes aux clients contractuels ont été partiellement compensées par la faiblesse de l'activité commerciale, tandis que la croissance des segments du marché final des transports et des centres de données a été partiellement compensée par la faiblesse de la demande parmi les revendeurs.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Winona, dans le Minnesota, s'est élevé à 2,03 milliards de dollars pour le trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action de Fastenal pour le quatrième trimestre était conforme aux estimations, à 26 cents.

Mais "l'augmentation des coûts et le calendrier des remises des fournisseurs ont entraîné des marges brutes et d'exploitation inférieures aux attentes de Street", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note. En octobre, la société avait mis en garde contre un resserrement des marges au quatrième trimestre en raison de l'augmentation des droits de douane.

Mardi, Fastenal a également prévu une augmentation des investissements en biens et en équipements pour atteindre entre 310 et 330 millions de dollars en 2026, contre 230,6 millions de dollars en 2025. L'entreprise prévoit de remplacer son centre d'Atlanta et s'attend à une hausse des coûts de camionnage et à une augmentation des dépenses informatiques en raison des retards du projet.