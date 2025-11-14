Le chiffre d'affaires trimestriel d'American Bitcoin, soutenu par les frères Trump, a plus que doublé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American bitcoin ABTC.O , soutenu par deux des fils du président américain Donald Trump, a fait état vendredi d'un bénéfice au troisième trimestre qui a plus que doublé, le mineur et l'acheteur du plus grand actif numérique au monde ayant bénéficié de marges plus importantes.

Les cryptomonnaies ont suscité un vif intérêt cette année, les investisseurs pariant sur un assouplissement de la surveillance sous la nouvelle administration Trump et le bitcoin s'échangeant à des niveaux record, même si le rallye du jeton s'est ralenti ces dernières semaines.

Eric Trump est le cofondateur et le directeur de la stratégie d'American Bitcoin , tandis que Donald Trump Jr. est l'un des principaux actionnaires de la société.

"Alors que d'autres payaient au comptant, nous avons généré des bitcoins en dessous du marché grâce à des opérations minières évolutives et légères. Nous avons également procédé à des achats disciplinés sur le marché", a déclaré Eric Trump dans un communiqué.

Le minage de bitcoins utilise des ordinateurs spécialisés pour résoudre des calculs complexes qui sécurisent le réseau et génèrent de nouveaux bitcoins.

La société, filiale majoritaire de Hut 8 Corp, est la dernière d'une série d'entreprises cryptographiques de la famille Trump, y compris une pièce de monnaie mimétique et World Liberty Financial, une société cryptographique détenue en partie par le président.

L'administration Trump s'est engagée à faire des États-Unis un leader mondial dans l'espace cryptographique et a promis une approche réglementaire plus légère.

M. Trump a également fait l'objet de critiques de la part d'experts en éthique gouvernementale et d'opposants politiques qui affirment que sa position soulève des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts.

Entre-temps, les trésoreries cryptographiques ont également augmenté rapidement cette année, car les entreprises ajoutent d'importants stocks de jetons à leurs bilans pour profiter de la hausse des prix.

American Bitcoin a déclaré un chiffre d'affaires de 64,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 11,6 millions de dollars pour la période de l'année précédente.

Elle détenait 4 004 bitcoins au 5 novembre. Sur la base de la clôture précédente de l'actif numérique, la valeur de la participation est d'environ 400 millions de dollars.

La société a enregistré un bénéfice net de 3,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 0,6 million de dollars pour la période de l'année précédente.

Ses actions ont augmenté de 0,6 % sur le marché après la publication des résultats.