Le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels de Shoe Carnival sont en baisse

20 novembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Shoe Carnival < SCVL.O > ont baissé de près de 4 % à 16,02 $

** La société annonce un chiffre d'affaires de 297,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre 306,9 millions de dollars l'année précédente

** BPA trimestriel de 53 cents contre 70 cents l'année précédente

** La société réaffirme ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025

** Toutefois, elle relève de 10 cents la limite supérieure de sa prévision de BPA annuel, qui se situera entre 1,80 $ et 2,10 $

** A la dernière clôture, SCVL a baissé de 49,52% depuis le début de l'année