 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,46
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels de Shoe Carnival sont en baisse
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Shoe Carnival < SCVL.O > ont baissé de près de 4 % à 16,02 $

** La société annonce un chiffre d'affaires de 297,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre 306,9 millions de dollars l'année précédente

** BPA trimestriel de 53 cents contre 70 cents l'année précédente

** La société réaffirme ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025

** Toutefois, elle relève de 10 cents la limite supérieure de sa prévision de BPA annuel, qui se situera entre 1,80 $ et 2,10 $

** A la dernière clôture, SCVL a baissé de 49,52% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SHOE CARNIVAL
15,9800 USD NASDAQ -4,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank