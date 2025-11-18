 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Home Depot en hausse
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié lundi sans changement)

18 novembre - ** Les actions de Home Depot HD.N sont en baisse de 1,4 % à 357,27 $ ce lundi, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels mardi, les investisseurs s'interrogeant sur l'impact probable des tarifs douaniers sur les ventes

** Wall Street s'attend à ce que HD enregistre une croissance de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 41,1 milliards de dollars; le BPA ajusté devrait augmenter à 3,84 dollars, contre 3,67 dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté de HD ont dépassé les estimations 6 fois au cours des 8 derniers trimestres ** Au cours du trimestre précédent, HD a publié des résultats qui ont manqué les estimations, car elle a signalé que certains de ses produits pourraient subir de légères hausses de prix en raison des droits de douane

** Parmi les 39 analystes qui couvrent HD, la note moyenne est "acheter" et la prévision médiane est de 438 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de lundi, HD est en baisse d'environ 8 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 1,4 % de l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .

