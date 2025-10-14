Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Goldman pour le troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions, mais les actions chutent en raison d'une certaine déception dans le négoce

** Les actions de Goldman Sachs GS.N ont baissé de plus de 2% mardi, en voie d'enregistrer leur plus forte perte en pourcentage sur une journée depuis le 10 avril, après que les bénéfices trimestriels et le chiffre d'affaires global a largement dépassé les attentes grâce à la solidité de la banque d'investissement, mais les analystes ont noté une certaine déception en ce qui concerne le chiffre d'affaires du négoce et la récente surperformance de l'action GS

** GS a publié un bénéfice par action ajusté de 12,25 $ contre 11,00 $ attendu par le consensus de Wall Street, tandis que les revenus ont atteint 15,18 milliards de dollars contre 14,1 milliards de dollars attendus par le consensus de Wall Street, selon les données de LSEG ** Le revenu fixe, les devises et les matières premières de GS ont rapporté 3,47 milliards de dollars, soit 17% de plus qu'il y a un an. Et les revenus du négoce d'actions ont augmenté de 7% pour atteindre 3,74 milliards de dollars, alimentés par des revenus plus élevés dans le domaine du financement, qui ont compensé des revenus plus faibles provenant des actions au comptant. L'analyste de Jefferies, Daniel Fannon, a noté que les revenus des actions étaient en baisse de 13% par rapport au trimestre précédent et inférieurs au consensus de 215 millions de dollars

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 767,69 $ après avoir atteint son point le plus bas depuis le 9 septembre plus tôt dans la journée. L'action GS avait clôturé à 786,78 $ lundi, avant le rapport, ce qui représente un gain de 37% depuis le début de l'année, soit une surperformance massive par rapport au gain de ~9% pour le secteur financier du S&P 500 .SPSY . ** "Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires a solidement dépassé les attentes, mais les résultats commerciaux légèrement inférieurs pourraient retenir l'attention des investisseurs aujourd'hui, en particulier après la force récente de l'action", a déclaré Christopher McGratty, analyste chez Keefe, Bruyette & Woods, dans une note de recherche.

** Alors que l'analyste d'Evercore, Glenn Schorr, a fait état d'un "bon dépassement des prévisions de chiffre d'affaires pour Goldman, tiré par de très solides commissions de banque d'investissement", il a écrit dans une note de recherche qu'"il reste encore du travail à faire pour que chacune des principales activités génère des rendements plus réguliers d'environ 15 %, ce qui, selon nous, sera essentiel pour que Goldman maintienne cette valorisation" ** GS a publié ses résultats le même jour que JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N . Et tandis que les dirigeants des grandes banques américaines ont prédit d'autres gains après la hausse des marchés boursiers au cours du dernier trimestre et la résistance de l'économie malgré les droits de douane, certains dirigeants ont mis en garde contre la survalorisation des prix des actifs.

