Le chiffre d'affaires des abonnements de ServiceNow devrait propulser les bénéfices trimestriels

28 janvier - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N sont en baisse de 1 % à 130,38 $ avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés mercredi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à une hausse de 19% du chiffre d'affaires de NOW à 3,5 milliards de dollars, grâce à la croissance des revenus d'abonnement, ainsi qu'à une hausse de 20% du bénéfice par action ajusté à 88 cents

** Les revenus et le bénéfice par action ajusté de NOW ont dépassé les attentes des analystes au cours des 8 derniers trimestres

** NOW a conclu un accord de 7,75 milliards de dollars pour acheter la startup de cybersécurité Armis, alors qu'elle cherche à attirer de nouveaux clients dans un contexte de risques croissants de cyberattaques

** Parmi les 47 analystes qui couvrent NOW, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de 210 $ - données LSEG

** NOW est en baisse de 14,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,6 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC , après avoir chuté de 28 % en 2025