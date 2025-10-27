Le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams en légère hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** avant les résultats du 3ème trimestre attendus avant l'ouverture de la bourse mardi

** La société de peinture et de revêtement devrait annoncer un bénéfice par action de 3,44 $ sur un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars, contre 3,37 $ par action et 6,16 milliards de dollars l'année précédente, selon les données du LSEG

** SHW a atteint ou dépassé les estimations de BPA dans 5 des 8 derniers trimestres, le plus récent manque ayant eu lieu au T2 2025 ** Sur les 29 analystes couvrant Sherwin-Williams Co, la répartition des recommandations est de 16 "achat fort" ou "achat", 12 "maintien" et 1 "vente"

** L'objectif de prix médian de 385 $ est en baisse par rapport à 387,50 $ il y a un mois

** Les actions de SHW sont maintenant en baisse d'environ 1 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 11,5 % pour le Dow Industrials .DJI .