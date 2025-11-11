Le chiffre d'affaires de Rigetti Computing n'est pas au rendez-vous au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société d'informatique quantique Rigetti Computing RGTI.O chutent de 2,9 % à 32,12 $ en pré-commercialisation

** Les revenus du 3ème trimestre de 1,95 million de dollars manquent l'estimation des analystes de 2,17 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cependant, la société affiche une perte ajustée plus faible que prévu; la perte ajustée du T3 est de 3 cents/action contre une perte par action de 4 cents estimée par les analystes

** Six des sept sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", une comme "conservée"; leur estimation médiane est de 31 $ - données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, la valeur de l'action a plus que doublé depuis le début de l'année