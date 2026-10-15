Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard au premier trimestre recule moins que prévu ; optimisme prudent concernant la Chine

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(Ajout des cours de l'action au point 2; commentaires de la directrice financière aux points 4 et 5)

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d’affaires de 0,9 % au premier trimestre de son exercice 2027, un résultat moins mauvais que prévu, pénalisé par une faible demande et un déstockage en Chine et aux États-Unis, bien que la demande en Inde ait été forte.

Pernod, deuxième producteur mondial de spiritueux derrière Diageo DGE.L , a indiqué que les tendances sous-jacentes en Chine s’amélioraient, confirmant ainsi son optimisme prudent à l’approche de la Fête de la mi-automne chinoise.

* Le fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut, qui a mené sans succès des négociations de fusion avec Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, plus tôt cette année, a réitéré ses prévisions d’un chiffre d’affaires net globalement stable pour l’exercice fiscal débuté le 1er juillet

* Pernod a annoncé un chiffre d’affaires de 2,234 milliards d’euros au premier trimestre (soit 2,5 milliards de dollars), ce qui représente une baisse organique de 0,9 % contre une prévision de baisse de 1,7 % issue d’un sondage d’analystes réalisé par la société

* L'action de la société a progressé d'environ 3 % à l'annonce de ces résultats.

* Au premier trimestre, le chiffre d’affaires a reculé de 10 % aux États-Unis et de 25 % en Chine, mais a progressé de 19 % en Inde

* La directrice financière, Mauve Croizat, a déclaré aux analystes que les ajustements de stocks en Chine et aux États-Unis devraient se poursuivre tout au long de l’année. En Chine, elle a expliqué que les consommateurs se tournaient davantage vers des occasions privées plutôt que vers la consommation d’alcool hors domicile

* En Inde, le groupe a indiqué qu’il prenait des mesures préparatoires en vue d’une éventuelle introduction en bourse. Il a réaffirmé que la décision de procéder à cette introduction restait soumise à l’approbation du conseil d’administration

* Si elle est approuvée, l’introduction en bourse prendra encore quelques mois à se concrétiser, le calendrier dépendant des conditions du marché, a précisé Mme Croizat

* Pernod a également déclaré qu’il défendrait fermement sa marge opérationnelle organique, grâce à un contrôle rigoureux des coûts

* Il a également réaffirmé qu’il tablait sur une croissance du chiffre d’affaires se situant dans la partie basse de sa fourchette cible de 3 % à 6 % jusqu’en 2029, soulignant ainsi le ralentissement prolongé auquel sont confrontés les producteurs mondiaux de spiritueux (1 dollar = 0,8917 euro)