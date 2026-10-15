 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard au premier trimestre recule moins que prévu ; optimisme prudent concernant la Chine
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:43

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des cours de l'action au point 2; commentaires de la directrice financière aux points 4 et 5)

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d’affaires de 0,9 % au premier trimestre de son exercice 2027, un résultat moins mauvais que prévu, pénalisé par une faible demande et un déstockage en Chine et aux États-Unis, bien que la demande en Inde ait été forte.

Pernod, deuxième producteur mondial de spiritueux derrière Diageo DGE.L , a indiqué que les tendances sous-jacentes en Chine s’amélioraient, confirmant ainsi son optimisme prudent à l’approche de la Fête de la mi-automne chinoise.

* Le fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut, qui a mené sans succès des négociations de fusion avec Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, plus tôt cette année, a réitéré ses prévisions d’un chiffre d’affaires net globalement stable pour l’exercice fiscal débuté le 1er juillet

* Pernod a annoncé un chiffre d’affaires de 2,234 milliards d’euros au premier trimestre (soit 2,5 milliards de dollars), ce qui représente une baisse organique de 0,9 % contre une prévision de baisse de 1,7 % issue d’un sondage d’analystes réalisé par la société

* L'action de la société a progressé d'environ 3 % à l'annonce de ces résultats.

* Au premier trimestre, le chiffre d’affaires a reculé de 10 % aux États-Unis et de 25 % en Chine, mais a progressé de 19 % en Inde

* La directrice financière, Mauve Croizat, a déclaré aux analystes que les ajustements de stocks en Chine et aux États-Unis devraient se poursuivre tout au long de l’année. En Chine, elle a expliqué que les consommateurs se tournaient davantage vers des occasions privées plutôt que vers la consommation d’alcool hors domicile

* En Inde, le groupe a indiqué qu’il prenait des mesures préparatoires en vue d’une éventuelle introduction en bourse. Il a réaffirmé que la décision de procéder à cette introduction restait soumise à l’approbation du conseil d’administration

* Si elle est approuvée, l’introduction en bourse prendra encore quelques mois à se concrétiser, le calendrier dépendant des conditions du marché, a précisé Mme Croizat

* Pernod a également déclaré qu’il défendrait fermement sa marge opérationnelle organique, grâce à un contrôle rigoureux des coûts

* Il a également réaffirmé qu’il tablait sur une croissance du chiffre d’affaires se situant dans la partie basse de sa fourchette cible de 3 % à 6 % jusqu’en 2029, soulignant ainsi le ralentissement prolongé auquel sont confrontés les producteurs mondiaux de spiritueux (1 dollar = 0,8917 euro)

Valeurs associées

DIAGEO
1 729,500 GBX LSE -0,57%
PERNOD RICARD
66,8200 EUR Euronext Paris +1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 898,43 +0,32%
SOITEC
131,05 -6,86%
EUTELSAT
1,576 -6,69%
Pétrole Brent
103,96 -2,03%
HAFFNER ENERGY
0,7 -6,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank