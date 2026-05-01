Le chiffre d'affaires de Moderna bondit au premier trimestre grâce aux ventes soutenues de son vaccin contre la COVID-19 à l'étranger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Moderna prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre

* Moderna vise une part importante du marché européen des vaccins respiratoires avec le lancement de mCombriax en 2027

* Les ventes internationales dépassent celles des États-Unis, les partenariats stimulant le chiffre d'affaires

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 7, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9, et de commentaires de dirigeants aux paragraphes 12 et 15) par Julie Steenhuysen, Siddhi Mahatole et Mariam Sunny

Moderna MRNA.O a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à des ventes de son vaccin contre la COVID-19 supérieures aux prévisions sur les marchés internationaux.

Le fabricant de vaccins a réorienté ses efforts vers l'étranger , alors que la politique de vaccination américaine a pris un virage radical sous l'impulsion du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., militant anti-vaccins de longue date, créant une incertitude quant aux recommandations d'utilisation des vaccins contre la COVID.

“Nous espérons que le pire est derrière nous”, a déclaré le directeur financier Jamey Mock à Reuters lors d'une interview, ajoutant que la société s'attendait à un marché américain de la COVID plus stable en 2026.

Moderna a réitéré ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, qui pourrait atteindre 10 %, avec environ la moitié de son chiffre d'affaires provenant des États-Unis, contre 62 % l'année dernière.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a plus que triplé par rapport à l'année précédente, atteignant 389 millions de dollars, dont près de 80 % proviennent des ventes internationales, portées par des partenariats au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Moderna table sur un chiffre d'affaires compris entre 50 et 100 millions de dollars pour le deuxième trimestre, réparti à parts égales entre les États-Unis et les marchés internationaux, ce qui est inférieur aux estimations des analystes de 130,6 millions de dollars, selon les données de LSEG.

L'action a chuté de plus de 2 % dans l'après-midi.

La société a affiché une perte par action de 3,40 dollars au premier trimestre, un résultat meilleur que les estimations des analystes, qui tablaient sur une perte de 3,96 dollars.

“À court terme, la situation semble s'être stabilisée et tous les regards se tourneront vers les opportunités post-COVID en oncologie”, a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein.

L'ACCENT EST MIS SUR LA CROISSANCE À LONG TERME

Les investisseurs recherchent des moteurs de croissance plus durables au-delà des vaccins contre la COVID, alors que Moderna réduit ses coûts et s'efforce de renouer avec la croissance dans l'ère post-pandémique, tout en prouvant la viabilité commerciale à long terme de sa technologie ARNm, qui a été utilisée dans la plupart des vaccins contre la COVID et à laquelle on attribue le mérite d'avoir sauvé des millions de vies.

“À l’horizon de trois ans, nous construisons un portefeuille diversifié, en y ajoutant un vaccin contre la grippe, un vaccin combiné et un vaccin contre le norovirus, ainsi que des actifs en phase avancée dans les domaines de l’oncologie et des maladies rares, tout en étendant notre présence mondiale sur de nouveaux marchés”, a déclaré Stephen Hoge, président de Moderna, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Moderna mise fortement sur ses vaccins respiratoires, notamment le vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que sur son vaccin personnalisé contre le cancer développé en partenariat avec Merck MRK.N .

Le mois dernier, Moderna a obtenu l'autorisation européenne pour son vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe, mCombriax , destiné aux adultes âgés de 50 ans et plus. Il est actuellement en cours d'examen au Canada et en Australie.

Moderna s'attend à conquérir “une part très importante de ce marché des vaccins respiratoires, estimé entre 1,8 et 2 milliards de dollars”, en Europe, a déclaré M. Hoge, alors que la société se prépare au lancement de mCombriax en 2027.