Le chiffre d'affaires de Microsoft dépasse les attentes grâce à l'essor de l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft a fait état mercredi d'une croissance spectaculaire de son activité d'informatique dématérialisée qui a permis à son chiffre d'affaires trimestriel de dépasser les estimations de Wall Street, ce qui montre que les entreprises continuent d'investir dans des services d'intelligence artificielle malgré les craintes d'une bulle.

Ces résultats mettent en évidence les bénéfices croissants des investissements massifs de Microsoft dans l'intelligence artificielle. Ils interviennent alors qu'un réseau d'accords circulaires, des valorisations en hausse et des preuves limitées des gains de productivité de l'IA ont soulevé des doutes sur la durée de l'essor.

Microsoft MSFT.O a déclaré que l'activité cloud Azure, son unité clé en matière d'IA, a connu une croissance de 40 % au cours de la période juillet-septembre - son premier trimestre fiscal - dépassant les estimations de Visible Alpha d'environ 38,4 %.

Le revenu total a augmenté de 18% à 77,7 milliards de dollars, dépassant les attentes de 75,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il s'agit de la deuxième grande victoire de l'entreprise technologique cette semaine, après un accord révisé avec OpenAI qui lui a donné une participation de 27 % d'une valeur d'environ 135 milliards de dollars, ainsi qu'une part des ventes et l'accès à la propriété intellectuelle, levant ainsi les incertitudes concernant la collaboration avec l'entreprise synonyme de l'essor de l'intelligence artificielle.

Le partenariat, qui donne à Microsoft un accès exclusif aux modèles qui sous-tendent ChatGPT, a joué un rôle clé dans la croissance rapide d'Azure au cours des derniers trimestres et a renforcé son défi face au principal fournisseur de clouds, Amazon.com AMZN.O . Il est également essentiel pour les autres services d'IA de Microsoft, tels que 365 Copilot pour les entreprises.

Cette poussée de l'IA a fait de Microsoft la deuxième entreprise la plus précieuse au monde, avec une valeur de marché de 4 000 milliards de dollars, derrière Nvidia, fabricant de puces électroniques, qui pèse 5 000 milliards de dollars. L'action, en hausse de près de 30 % cette année, est l'une des plus performantes parmi les "Magnificent 7".

Certains analystes ont salué la décision prise par Microsoft ces derniers mois de laisser certains contrats OpenAI à Oracle, estimant qu'elle témoigne d'une certaine discipline dans l'orientation d'une capacité d'IA limitée vers des entreprises clientes plus rentables. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI en construisant ses propres modèles et en établissant des partenariats avec d'autres entreprises d'IA, notamment Anthropic.

Toutefois, les limites de capacité ont empêché Microsoft de tirer pleinement parti de l'IA. L'entreprise et d'autres grands fournisseurs d'informatique en nuage devraient dépenser environ 400 milliards de dollars pour les centres de données et les puces d'IA cette année, les dirigeants et les analystes estimant que ces dépenses sont nécessaires pour exploiter le potentiel de la technologie.