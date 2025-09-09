Le chiffre d'affaires de GameStop augmente grâce aux ventes de matériel et d'objets de collection

Le chiffre d'affaires de GameStop

GME.N pour le deuxième trimestre a bondi mardi, porté par les fortes ventes de son segment matériel et objets de collection, alors que le distributeur de jeux vidéo adopte les vitrines numériques pour lutter contre la concurrence des plus grands détaillants et des plateformes de commerce électronique.

Les actions de la société, qui a été au centre du rallye boursier de 2021, ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges prolongés.

Autrefois force dominante dans la vente au détail physique, GameStop a vu sa part de marché s'éroder régulièrement à mesure que les géants du commerce électronique tels qu'Amazon devenaient la destination préférée pour les jeux et les marchandises générales. En réaction, l'entreprise s'est tournée vers les ventes numériques pour s'adapter à l'évolution du paysage des jeux vidéo.

GameStop a conclu des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo pour vendre des versions exclusives de jeux, des objets de collection et des marchandises afin d'attirer les consommateurs dans ses magasins numériques et physiques. Une édition collector de "Borderlands 4", le prochain jeu de Take-Two Interactive

TTWO.O , est disponible en exclusivité chez GameStop, ainsi que des accessoires tels que des casquettes, des t-shirts et des écouteurs.

Les ventes d'objets de collection de la société ont augmenté de 63 % au cours du deuxième trimestre.

L'entreprise a également bénéficié de la popularité croissante de la Switch 2 de Nintendo et d'un calendrier de sorties de jeux bien rempli pour cette année et l'année prochaine, ce qui a incité les joueurs à se tourner vers des consoles vieillissantes telles que la PlayStation 5 et les séries X et S de la Xbox.

GameStop a enregistré une hausse de 31 % des ventes de matériel et d'accessoires pour atteindre 592,1 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires total est passé à 972,2 millions de dollars, contre 798,3 millions de dollars il y a un an.

L'entreprise a également fermé des centaines de magasins pour accroître sa rentabilité, tout en s'orientant vers la détention et la rentabilisation des positions en bitcoin s détenues dans ses bilans.

Elle a déclaré un bénéfice net de 168,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 2 août, contre 14,8 millions de dollars il y a un an.