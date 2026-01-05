 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires de Foxconn au quatrième trimestre augmente de 22,07 % par rapport à l'année précédente grâce à la demande d'IA
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société taïwanaise Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a annoncé lundi un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre , grâce à une forte demande pour les produits d'intelligence artificielle. Les revenus du plus grand fabricant de serveurs de Nvidia

NVDA.O et du plus grand assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O ont bondi de 22,07 % par rapport au même trimestre de l'année précédente pour atteindre 2,6028 billions de dollars taïwanais ( 82 ,73 milliards de dollars ), a déclaré Foxconn dans un communiqué.

(1 $ = 31,4620 dollars taïwanais)

Valeurs associées

APPLE
270,9700 USD NASDAQ -0,33%
HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
188,8500 USD NASDAQ +1,26%
