Le chiffre d'affaires de CrowdStrike en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, selon un rapport qui sera publié après la clôture du marché

2 décembre -

** Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont augmenté de 2% à 514,37 $ mardi, les résultats du troisième trimestre fiscal de étant attendus après la cloche

** Pour la fin du trimestre d'octobre, les analystes s'attendent à ce que les revenus de CRWD augmentent d'environ 20 % en glissement annuel pour atteindre 1,2 milliard de dollars et à ce que le bénéfice par action ajusté soit de 94 cents contre 93 cents/sh il y a un an, selon les données de LSEG

** JP Morgan, qui attribue à CRWD la note "overweight", a relevé son PT de 80 $ à 580 $ au cours du week-end

** Les conversations avec l'industrie et les partenaires indiquent une traction substantielle du Falcon Flex soutenant le NNARR séquentiel (

les conversations avec les partenaires indiquent que la traction de Falcon Flex est substantielle et qu'elle permet une croissance séquentielle de NNARR net new annual recurring chiffre d'affaires potentiellement supérieure aux niveaux de croissance séquentielle à un chiffre que la société avait prévus", a écrit JP Morgan dans une note préliminaire

** Les marges d'exploitation

les marges d'exploitation "devraient bénéficier de manière significative", alors que CRWD s'apprête à fêter l'anniversaire de la panne de Windows de l'année dernière, ont déclaré les analystes de JPM

