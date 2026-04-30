Le chiffre d'affaires d'Alphabet dépasse les prévisions grâce à un trimestre record pour sa division cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google Cloud a enregistré une croissance de 63 %, portée par la demande des entreprises en matière d'IA

* Les clients peuvent désormais acheter directement des puces TPU, selon le directeur général

* Les prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 ont été revues à la hausse, passant désormais à 180-190 milliards de dollars

(Refonte de l'article, ajout de commentaires supplémentaires issus de la conférence sur les résultats, mise à jour du cours de l'action) par Akash Sriram et Kenrick Cai

Alphabet GOOGL.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel, les dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle ayant permis à sa division cloud d'enregistrer son meilleur trimestre de croissance jamaisrapportée . L'action de la société a progressé de plus de 6% en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires total de la société mère de Google a augmenté de 22% pour atteindre 109,9 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation de 107,2 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires de Google Cloud a progressé de 63% pour atteindre 20 milliards de dollars au premier trimestre clos en mars, bien au-dessus de l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une hausse de 50,1%, selon les données compilées par LSEG. Ce taux de croissance est le meilleur depuis que la société a commencé à publier le chiffre d'affaires de ce segment en 2020, selon les données de LSEG. “Nos solutions d'IA pour les entreprises sont devenues pour la première fois notre principal moteur de croissance dans le cloud”, a déclaré le directeur général Sundar Pichai lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, soulignant que les ventes de ces produits avaient été multipliées par huit par rapport à l'année dernière.

Les solides résultats d'Alphabet dans le cloud soulignent à quel point l'IA est en train de s'imposer comme un moteur de croissance décisif pour Google après des années passées à la traîne derrière ses concurrents plus importants, rassurant ainsi les investisseurs sur le fait que ses dépenses massives commencent à porter leurs fruits. La forte accélération de cette activité, alimentée par la demande d'outils d'IA générative, semble pour l'instant donner raison à Alphabet d'avoir cherché à transformer ses vastes capacités de recherche en gains commerciaux.

Google a également commencé à vendre ses puces TPU, qui concurrencent les GPU de Nvidia NVDA.O , directement à certains clients, a annoncé M. Pichai lors de la conférence. Pendant des années, Google a réservé ses TPU, qui signifient “unités de traitement tensoriel”, à un usage interne uniquement pour développer des technologies telles que son modèle d'IA Gemini. Sa décision de louer des TPU à des clients du cloud a contribué à stimuler la croissance de Google Cloud, mais la société s'était abstenue de vendre directement ces puces jusqu'à présent.

Alphabet prévoit de commencer à comptabiliser un faible pourcentage de revenus issus des contrats de vente de TPU conclus d’ici la fin de l’année, la grande majorité de ceux-ci devant être comptabilisés en 2027, a déclaré la directrice financière Anat Ashkenazi lors de la conférence téléphonique.

En vendant directement des TPU, dont les dernières versions ont été annoncées la semaine dernière, Google a vu une opportunité d'élargir son marché potentiel, a déclaré M. Pichai, alors même qu'il continue de faire face à des contraintes en matière de puissance de calcul.

Cette capacité limitée a empêché une croissance encore plus forte des revenus du cloud et a contribué à ce que le carnet de commandes de la division cloud double presque d'un trimestre à l'autre pour atteindre 460 milliards de dollars, a-t-il déclaré. Mme Ashkenazi a ajouté que la société prévoyait de comptabiliser un peu plus de 50% de ce carnet de commandes au cours des 24 prochains mois.

HAUSSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour ce faire, Alphabet a signalé aux investisseurs son intention de continuer à augmenter de manière agressive ses dépenses d'investissement.

Mme Ashkenazi a relevé les prévisions pour cette année à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à ce qu’elle avait annoncé au trimestre dernier , et a déclaré qu’Alphabet prévoyait une nouvelle augmentation significative en 2027.

Les dépenses d'investissement au premier trimestre ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, atteignant 35,67 milliards de dollars. Au total, Alphabet a dépensé 91,45 milliards de dollars en dépenses d'investissement en 2025.

“Ce qui est peut-être encore plus important que le rythme de croissance fulgurant d’Alphabet dans le cloud, c’est la justification plus large selon laquelle le plan d’investissement de 180 milliards de dollars — qui a surpris le marché au trimestre dernier — est tout à fait à la portée de la société, compte tenu de la durabilité et de la qualité de la courbe de revenus présentée aujourd’hui”, a déclaré Thomas Monteiro, analyste senior chez Investing.com.

Le résultat d'exploitation de la division cloud a triplé au premier trimestre, passant de 2,2 milliards de dollars un an plus tôt à 6,6 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation consolidé global d'Alphabet a augmenté de 30% pour atteindre 39,7 milliards de dollars.

Le bénéfice net a connu une croissance encore plus forte, atteignant 62,6 milliards de dollars, soit une hausse de 81%, bien que ce chiffre ait été fortement dopé par une plus-value de 36,9 milliards de dollars sur les titres de participation. Alphabet détient des participations valant des milliards de dollars dans SpaceX et Anthropic, qui visent toutes deux des introductions en bourse phares cette année.

UNE APPROCHE “FULL-STACK”

Troisième fournisseur mondial de services cloud, derrière Amazon Web Services AMZN.O et Azure de Microsoft MSFT.O , Alphabet a continué de conclure des contrats majeurs, notamment des partenariats élargis en matière d'infrastructure d'IA avec Meta META.O et la société de cybersécurité Palo Alto Networks

PANW.O .

Les investisseurs se sont montrés plus optimistes à l'égard d'Alphabet que de ses deux rivaux du cloud, dont les cours ont tous deux chuté après la publication de leurs résultats trimestriels mercredi.

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services a bondi de 28% au premier trimestre, à 37,6 milliards de dollars, selon LSEG, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 25,1% à 36,6 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires net global a atteint 181,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires d'Azure et des autres services cloud de Microsoft a augmenté de 40%, conformément aux estimations consensuelles.

Le trimestre de Google Cloud a montré “qu'il peut contribuer de manière significative au portefeuille plus large d'Alphabet après des années de pertes d'exploitation importantes”, a déclaré Lee Sustar, analyste principal chez Forrester.

Alors que son activité entreprise était en plein essor, le chatbot Gemini d’Alphabet a permis à l’entreprise d’enregistrer son “meilleur trimestre jamais réalisé” en matière d’IA grand public, a déclaré M. Pichai. Il a ajouté que l’entreprise connaissait une croissance généralisée grâce à son approche “full-stack” de l’IA, faisant référence à toutes les couches de la chaîne technologique de l’IA, y compris les puces, les centres de données, les modèles d’IA et les outils de développement.

La société a déclaré compter 350 millions d'abonnements payants sur YouTube, son service de stockage cloud et d'IA avancée Google One, ainsi que d'autres produits.