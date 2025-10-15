 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires d'Abbott est inférieur aux prévisions, la faiblesse des diagnostics et de la nutrition assombrissant la progression des dispositifs médicaux
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 4 et 8, et du contexte de l'activité nutritionnelle au paragraphe 7) par Christy Santhosh et Kamal Choudhury

Abbott ABT.N a manqué les estimations de revenus des analystes pour le troisième trimestre mercredi, la faiblesse de ses activités de diagnostic et de nutrition l'emportant sur la demande robuste de ses dispositifs médicaux.

La société avait signalé la volatilité des activités alors qu'elle navigue dans une forte baisse de la demande de tests COVID-19, de nouveaux tarifs douaniers américains et un gel de l'aide étrangère par l'administration du président Donald Trump.

La division des diagnostics est également confrontée à la pression sur les prix exercée par le programme d'approvisionnement de la Chine qui achète des dispositifs médicaux en vrac à des prix fortement réduits.

"Notre taux de croissance en Chine est d'environ 5 % à 7 % si l'on exclut la partie diagnostic et je pense que ce n'est probablement pas une mauvaise place à occuper", a déclaré le directeur général Robert Ford aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que les résultats trimestriels d'Abbott étaient "mitigés, mais conformes à la communication antérieure de la société", qualifiant les vents contraires actuels de "transitoires".

Le chiffre d'affaires total de 11,37 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre a légèrement **manqué** l'estimation moyenne des analystes de 11,40 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions d'Abbott ont glissé de 2 % dans les premiers échanges. Elles sont en hausse de 17 % cette année, à la dernière clôture.

Le segment des dispositifs médicaux de la société, qui vend des dispositifs cardiaques et des moniteurs de glucose en continu, a dépassé les estimations, mais l'activité nutritionnelle n'a pas été à la hauteur en raison de la faiblesse de sa division pédiatrique qui vend des formules pour bébés.

La division nutrition pédiatrique a fait l'objet de poursuites judiciaires alléguant que sa formule spécialisée pour les prématurés a provoqué chez les bébés le développement d'une maladie intestinale dangereuse, l'entérocolite nécrosante.

Ford a refusé de commenter le litige et a attribué la faiblesse de son activité de nutrition à la perte de parts de marché face à la concurrence.

Abbott, qui a réitéré un impact de moins de 200 millions de dollars des droits de douane actuels cette année, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à un impact significatif des vastes enquêtes de l'article 232 sur les importations de dispositifs médicaux lancées par l'administration Trump.

Sur une base ajustée, Abbott a déclaré un bénéfice par action de 1,30 $ au troisième trimestre, conforme à l'estimation moyenne des analystes.

La société a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que le bénéfice annuel ajusté se situe entre 5,12 et 5,18 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,10 à 5,20 dollars.

