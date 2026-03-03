Le chiffre d'affaires annuel de Versant chute de 5,3 % dans les premiers résultats depuis la scission de Comcast

Versant Media VSNT.O a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires annuel dans les premiers résultats depuis la fin de sa scission d'avec Comcast, créant une entreprise dominée par les réseaux câblés linéaires traditionnels.

Le conseil d'administration de la société a également autorisé un programme de rachat d'actions à hauteur d'un milliard de dollars.

Les recettes totales en 2025 ont baissé de 5,3 % pour atteindre 6,69 milliards de dollars.