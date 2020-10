Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef du Hezbollah dénonce l'entêtement des autorités françaises Reuters • 30/10/2020 à 20:38









BEYROUTH, 30 octobre (Reuters) - Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a estimé que la publication en France de dessins figurant Mahomet constituait une agression, ajoutant que la volonté affichée par le président Emmanuel Macron de ne pas y renoncer était "une sorte de déclaration de guerre". Dans un discours télévisé, Hassan Nasrallah a jugé que les autorités françaises avaient aggravé la controverse sur ce sujet par leur entêtement, provoquant la colère du monde musulman. La France a subi trois attentats d'inspiration islamiste depuis la republication des caricatures par Charlie Hebdo du prophète de l'islam début septembre, dont le dernier en date, dans la basilique Notre-Dame à Nice, a fait trois morts jeudi. Tout en disant condamner fermement l'attaque de Nice, Hassan Nasrallah a déclaré que les puissances occidentales portaient également une responsabilité dans ce type de violences en raison de leurs rôles dans les conflits au Proche-Orient. (Ellen Francis et Laila Bassam, version française Jean-Stéphane Brosse)

