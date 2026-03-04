Le chef du département du commerce des États-Unis, l'avocate de Goldman Sachs et le cofondateur d'Apollo vont témoigner sur Epstein

Le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, l'avocate de Goldman Sachs GS.N Kathryn Ruemmler et le cofondateur d'Apollo Global Management Leon Black témoigneront devant une commission de la Chambre des représentants au sujet de leurs liens avec le financier en disgrâce et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a déclaré que M. Lutnick comparaissait volontairement. Les représentants de Mme Ruemmler et de M. Black ont également déclaré qu'ils répondraient aux questions des législateurs.

"Je salue son engagement en faveur de la transparence et j'apprécie sa volonté de participer aux travaux de la commission", a déclaré M . Comer à propos de M. Lutnick dans un billet X publié mardi.

Dans un autre message, le républicain du Kentucky a indiqué qu'il demandait également au fondateur de Microsoft MSFT.O et philanthrope Bill Gates, à Lesley Groff, Sarah Kellen, Ted Waitt et Doug Band de se présenter.

Doug Band a fondé la société de conseil Teneo et a été un responsable de la Fondation Clinton, une organisation caritative dirigée par l'ancien président Bill Clinton, qui a témoigné la semaine dernière devant le groupe d'experts de la Chambre des représentants au sujet de ses relations avec Epstein.

Groff et Kellen sont d'anciens employés d'Epstein, selon CBS News. Waitt est l'ancien directeur général de Gateway.

Les représentants de M. Black ont déclaré qu'il était impatient de répondre aux questions des législateurs. Les représentants des autres personnes n'ont pas pu être joints immédiatement pour uncommentaireou n'ont pas répondu immédiatement.

Goldman Sachs n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire sur Mme Ruemmler, qui quitte la société.

En janvier, le ministère de la justice a publié des millions de nouveaux dossiers relatifs à Epstein, notamment des courriels montrant que Lutnick s'est rendu sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes pour déjeuner, des années après que ce dernier a prétendu avoir coupé les ponts.

M. Lutnick, nommé par le président républicain Donald Trump l'année dernière, fait maintenant face à des appels des démocrates et des républicains à démissionner.

Le ministère du Commerce n'a pas fait de commentaire. Lutnick a déclaré à Axios qu'il était impatient de témoigner, ajoutant: "Je n'ai rien fait de mal et je veux rétablir la vérité

L'ancien directeur général de Cantor Fitzgerald est l'un des nombreux hommes puissants de la politique, des affaires et du divertissement, y compris Trump lui-même, qui sont sous le feu des critiques pour leurs liens avec Epstein.

AUTRES TÉMOIGNAGES DEMANDÉS

Lundi, des actionnaires ont poursuivi Apollo Global Management, Black et Marc Rowan, un autre cofondateur, pour les avoir prétendument trompés pendant près de cinq ans au sujet des relations d'affaires de la société de capital privé avec Epstein.

Le mois dernier, Lutnick a déclaré aux législateurs qu'il n'avait "pratiquement rien à voir" avec Epstein, mais il est confronté à des questions concernant les contradictions apparentes entre les documents nouvellement publiés et ses remarques antérieures sur Epstein, qui vivait à côté de Lutnick à New York.

Lutnick a déclaré que lui et Epstein n'avaient échangé qu'une dizaine de courriels et s'étaient rencontrés trois fois en 14 ans, et qu'il n'avait déjeuné avec Epstein que parce qu'il se trouvait sur un bateau près de l'île du financier, ajoutant que sa famille était présente.

Le mois dernier, Goldman Sachs a déclaré que Mme Ruemmler démissionnerait de son poste de directrice juridique après que les documents ont montré qu'elle avait accepté des cadeaux d'Epstein et qu'elle l'avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Sa démission prendra effet le 30 juin, a déclaré une source à Reuters.

M. Gates a reconnu avoir eu deux liaisons avec des femmes russes qu'Epstein a découvertes par la suite, mais il a affirmé qu'il n'y avait aucun lien avec les victimes d'Epstein, comme l'a rapporté le Wall Street Journal le mois dernier.

Un porte-parole de la Fondation Gates a déclaré par la suite que M. Gates avait assumé la responsabilité de ses actes concernant les liens avec M. Epstein lors d'une réunion avec les employés du groupe.