Le chef du cartel mexicain "El Mencho" tué lors d'un raid militaire

L'élimination de l'un des plus grands barons de la drogue a déclenché une vague de violence

Nemesio Oseguera "El Mencho" dirigeait le cartel Nouvelle Génération de Jalisco

L'administration Trump a qualifié l'opération de "grand développement"

Le baron de la droguemexicain Nemesio Oseguera, plus connu sous le nom de "El Mencho", a été tué lors d'un raid militaire,ont déclaré des responsables mexicains dimanche, alors que le gouvernement du pays a renforcé la pression sur les cartels après les menaces d'intervention des États-Unis.

Le ministère mexicain de la défense a déclaré qu'une fusillade dans l'État de Jalisco, dans l'ouest du pays, avait grièvement blessé Oseguera, qui est décédé au cours d'un transfert aérien vers la ville de Mexico. Le ministère a indiqué que les autorités américaines avaient fourni des "informations complémentaires".

L'opération a déclenché une vague de violence, avec des voitures incendiées et des hommes armés bloquant les autoroutes dans plus d'une demi-douzaine d'États.

Ancien officier de police, Oseguera était le chef occulte du puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), qui tire son nom de l'État occidental où se trouve l'une des plus grandes villes du Mexique, Guadalajara.

En relativement peu de temps, le CJNG s'est transformé en une entreprise criminelle internationale rivalisant avec ses anciens alliés du cartel de Sinaloa, le gang du caïd Joaquin "El Chapo" Guzman, aujourd'hui incarcéré dans une prison américaine.

L'opération militaire contre Oseguera fait suite à une campagne de pression de l'administration Trump sur le gouvernement de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum pour qu'il intensifie sa répression du trafic de drogue, y compris les menaces américaines d'intervenir directement au Mexique.

"L'opération pour son arrestation a été menée par le ministère de la Défense, et il a fini par être tué", a déclaré à Reuters une source gouvernementale au fait de l'opération.

Le vice-secrétaire d'État américain, Christopher Landau, a déclaré que l'assassinat d'Oseguera constituait un "grand développement" pour les États-Unis et le Mexique, ainsi que pour le reste de l'Amérique latine.

L'assassinat du caïd marque une victoire majeure dans la guerre menée par le Mexique contre les cartels de la drogue, responsables de la contrebande de milliards de dollars de cocaïne et de fentanyl vers les États-Unis. On s'attend également à ce qu'il déclenche une vague de violence à travers le Mexique.

Vanda Felbab-Brown, experte en criminalité organisée internationale, a déclaré: "Une énorme quantité de violence va se produire".

Elle a comparé Oseguera à d'autres personnalités du monde de la drogue abattues ces dernières années, Guzman et Ismael "El Mayo" Zambada, tous deux membres du cartel rival de Sinaloa.

"Hormis les chefs du cartel de Sinaloa, El Mencho a été la plus grande prise pendant de très nombreuses années."

Le gouverneur de Jalisco , Pablo Lemus Navarro, a demandé aux habitants de rester chez eux jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée, et l'ambassade des États-Unis a conseillé à ses ressortissants de s'abriter sur place.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des voitures en feu sur les routes de Jalisco, dégageant une fumée noire dans le ciel. Les médias mexicains ont fait état de véhicules en feu et d'hommes armés bloquant les autoroutes dans plus d'une demi-douzaine d'États du pays, en particulier dans le nord et l'ouest.

Air Canada AC.TO a déclaré dimanche qu'elle suspendait temporairement ses opérations à Puerto Vallarta, sur la côte pacifique de Jalisco, une station balnéaire très prisée des Canadiens et des Américains.

United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O ont déclaré avoir annulé leurs vols vers Puerto Vallarta et Guadalajara .

"Les vols de United Airlines à destination de PVR sont annulés", a indiqué le transporteur dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

American Airlines a indiqué à Reuters dans un communiqué séparé qu'elle avait annulé ses vols à destination et en provenance de PVR et GDL pour le reste de la journée du dimanche 22 février.