Le chef de la division des médicaments de la FDA démissionne à la suite de problèmes d'éthique et d'une action en justice
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments de la Food and Drug Administration (FDA), George Tidmarsh, a démissionné dimanche en raison de graves préoccupations concernant sa conduite personnelle, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Il a été mis en congé administratif vendredi après que le bureau du conseiller juridique et le bureau de l'inspecteur général aient été informés de ces préoccupations, a déclaré le porte-parole.

M. Tidmarsh a été nommé en juillet pour superviser l'une des plus grandes et des plus importantes divisions de la FDA, qui réglemente les médicaments en vente libre et les médicaments délivrés sur ordonnance.

"Le secrétaire Kennedy attend de toutes les personnes qui travaillent sous sa direction qu'elles respectent les normes éthiques les plus strictes et reste attaché à une transparence totale", a déclaré le ministère de la santé et des services sociaux.

Dans une interview accordée au New York Times dimanche, M. Tidmarsh a déclaré qu'il avait été mis en congé administratif après avoir exprimé des inquiétudes quant à la base juridique d'un nouveau programme d'approbation rapide de certains médicaments.

Il est également poursuivi par le fabricant canadien de médicaments Aurinia Pharmaceuticals

AUPH.O qui l'accuse d'avoir sollicité un pot-de-vin et d'avoir endommagé les actions de la société par de fausses déclarations dans le cadre d'une campagne de vengeance contre un ancien collègue, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

En septembre, M. Tidmarsh a remis en question la sécurité et les avantages cliniques du Lupkynis, le médicament d'Aurinia contre le lupus, dans un message posté sur LinkedIn qui a été supprimé par la suite. Aurinia a déclaré que le médicament était sûr et efficace, citant les données de deux essais majeurs et l'approbation complète de la FDA en 2021.

Ce départ intervient alors que les agences sanitaires américaines subissent d'importants changements de direction sous la houlette du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr.

Peter Marks, responsable de longue date des vaccins, a été évincé au début de l'année, suivi par Nicole Verdun, responsable des thérapies géniques.

