Le chef de l'ONU sur le Venezuela : L'action des États-Unis crée un "dangereux précédent"

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est profondément alarmé par l'action militaire américaine au Venezuela qui crée "un dangereux précédent", a déclaré son porte-parole samedi avant une probable réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Venezuela et la Colombie, soutenus par la Russie et la Chine, ont demandé que les 15 membres du Conseil de sécurité se réunissent, selon des diplomates, après que les États-Unis ont attaqué le Venezuela et déposé son président autocratique de longue date, Nicolas Maduro. La réunion n'a pas encore été programmée.

"Ces développements constituent un dangereux précédent", a déclaré Stephane Dujarric, porte-parole de M. Guterres, dans un communiqué. "Le Secrétaire général continue de souligner l'importance du plein respect - par tous - du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Il est profondément préoccupé par le fait que les règles du droit international n'ont pas été respectées."

Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni à deux reprises - en octobre et en décembre - au sujet de l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. "L'attaque militaire meurtrière et perfide des États-Unis est menée contre un pays en paix", a écrit Samuel Moncada, ambassadeur du Venezuela auprès de l'ONU , au Conseil de sécurité samedi, avertissant que cette attaque "a de graves implications pour la paix et la sécurité régionales et internationales."

Il a déclaré que les États-Unis avaient violé la charte fondatrice de l'ONU, qui stipule: «

Tous les membres s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. »

L'administration du président américain Donald Trump a ciblé pendant des mois des bateaux soupçonnés de trafic de drogue au large des côtes vénézuéliennes et de la côte pacifique de l'Amérique latine. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région et annoncé un blocus de tous les navires soumis aux sanctions américaines, interceptant le mois dernier deux pétroliers chargés de brut vénézuélien. En octobre, les États-Unis ont justifié leur action en affirmant qu'elle était conforme à l'article 51 de la charte fondatrice des Nations unies, qui exige que le Conseil de sécurité soit immédiatement informé de toute mesure prise par les États en cas de légitime défense contre une attaque armée. "Il ne s'agit pas d'un changement de régime, mais de justice", a déclaré l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, sur X samedi. "Maduro était un dictateur illégitime et inculpé qui dirigeait une organisation narco-terroriste déclarée, responsable de l'assassinat de citoyens américains."