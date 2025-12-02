 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,73
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chef de l'IA d'Apple quitte son poste
information fournie par Boursorama avec AFP 02/12/2025 à 09:36

Apple a annoncé lundi que le chef de son équipe dédiée à l'IA quittait son poste, alors que le mastodonte américain affiche du retard dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative à ses produits.

John Giannandrea, le 10 juin 2024, à Cupertino (Californie) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

John Giannandrea, le 10 juin 2024, à Cupertino (Californie) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

John Giannandrea restera en tant que conseiller jusqu'à sa retraite prévue début 2026, a indiqué l'entreprise.

"Nous sommes reconnaissants du rôle que John a joué dans la construction et la progression de notre travail dans l'IA", a salué le directeur général d'Apple, Tim Cook, dans un communiqué.

La marque à la pomme a en même temps annoncé l'arrivée d'Amar Subramanya en tant que vice-président de la division IA.

Apple est mise sous pression dans la course à l'IA, appelée à prouver qu'elle n'est pas à la traîne par rapport à ses concurrents Google, Microsoft, OpenAI et d'autres, qui proposent des modèles de plus en plus perfectionnés.

En début d'année, l'entreprise californienne a retardé la sortie de la version améliorée de son assistant vocal Siri, la promettant pour 2026.

Tim Cook a affirmé que l'IA était "au cœur de la stratégie d'Apple" et qu'Amar Subramanya allait apporter son "extraordinaire expertise" en la matière.

Apple
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

APPLE
283,1000 USD NASDAQ +1,52%

1 commentaire

  • 10:26

    Il se fait virer avec la reconnaissance de sa boite, alors qu'un plus jeune génie sans bouillir est nommé. Du classique. Après vu l'état du monde promis par l'IA et l'avènement des machines qui arrivent, il peut partir tranquille dans sa propriété du Montana et de pécher tranquillement des Bass, en utilisant un sonar dopé à l'IA.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank