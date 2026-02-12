Le chef d'Instagram défend les décisions en matière de santé mentale des jeunes lors d'un procès

Adam Mosseri, directeur d'Instagram, a déclaré que les politiques de l'entreprise avaient évolué

Le procès met à l'épreuve la loi américaine protégeant les plateformes de toute responsabilité

Des parents endeuillés ont assisté au procès à Los Angeles

Le directeur de Meta Platforms META.O Instagram a défendu les choix de la plateforme de médias sociaux concernant les fonctionnalités que certains initiés de l'entreprise ont qualifiées de nuisibles pour les jeunes utilisateurs, lors d'un procès sur les allégations selon lesquelles l'application a contribué à alimenter une crise de santé mentale chez les jeunes.

Adam Mosseri, directeur d'Instagram, a témoigné à Los Angeles dans le cadre d'un procès sur ce que les plaignants appellent la "dépendance aux médias sociaux" chez les enfants et les jeunes adultes. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devrait également témoigner dans les semaines à venir.

Une Californienne qui a commencé à utiliser Instagram à l'âge de 9 ans poursuit Meta et YouTube de Google, affirmant que les entreprises ont cherché à faire du profit en accrochant de jeunes enfants à leurs services alors qu'elles savaient que les médias sociaux pouvaient nuire à leur santé mentale. Elle affirme que les plateformes ont contribué à sa dépression et à sa dysmorphie corporelle.

En 2019, Mosseri et d'autres personnes chez Instagram discutaient de l'opportunité de lever l'interdiction des filtres photo qui imitaient les effets de la chirurgie plastique, selon des courriels montrés au tribunal.

Les équipes d'Instagram travaillant sur les politiques, les communications et le bien-être ont préféré maintenir l'interdiction tout en recueillant davantage de données sur les dommages potentiels pour les adolescentes.

"Nous serions - à juste titre - accusés de faire passer la croissance avant la responsabilité" si l'entreprise levait l'interdiction, a déclaré Nick Clegg, qui était alors vice-président des affaires mondiales de Meta, selon les courriels présentés au tribunal.

Mosseri et Zuckerberg ont préféré annuler l'interdiction mais retirer les filtres de la section de recommandation de l'application, une option décrite dans les courriels comme présentant "un risque notable pour le bien-être" mais ayant un impact moindre sur la croissance du nombre d'utilisateurs.

"J'essayais de trouver un équilibre entre les différentes considérations", a déclaré Mosseri au tribunal, ajoutant qu'il était d'accord avec la décision finale d'autoriser les filtres modifiant le visage sans les mettre en évidence pour les utilisateurs, mais d'interdire les filtres qui faisaient ouvertement la promotion de la chirurgie plastique.

"Nos politiques, comme nos produits, évoluent en permanence. Nous essayons de nous concentrer sur les questions les plus importantes", a-t-il déclaré.

ALLER VITE ET TOUT CASSER

L'accès des enfants aux médias sociaux est devenu un problème mondial. En décembre, l'Australie est devenue le premier pays à interdire l'utilisation des plateformes aux enfants de moins de 16 ans . L'Espagne, la Grèce, la Grande-Bretagne et la France font partie des nombreux pays qui envisagent de prendre des mesures similaires .

Aux États-Unis, Meta, YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux font face à une vague de litiges de la part des familles, des districts scolaires et des procureurs généraux des États.

Pour que le jury de Los Angeles déclare les entreprises responsables , il devra conclure que Meta et YouTube ont fait preuve de négligence dans la conception ou l'exploitation des plateformes, et que leurs produits ont joué un rôle important dans les préjudices causés à la santé mentale de la jeune femme.

Plusieurs parents qui affirment que les plateformes de médias sociaux ont contribué à la mort de leurs enfants étaient assis au premier rang de la salle d'audience.

Victoria Hinks, dont la fille s'est suicidée à l'âge de 16 ans, a déclaré que leurs enfants avaient été des "dommages collatéraux" de la culture de la Silicon Valley, qui consiste à aller vite et à tout casser.

"Nos enfants ont été les premiers cobayes", a-t-elle déclaré aux journalistes à l'extérieur du tribunal.

"ALLER VITE ET TOUT CASSER", la première devise de l'entreprise inventée par Zuckerberg, n'est plus appropriée, a déclaré M. Mosseri dans son témoignage.

Cette affaire est un test clé pour une loi américaine qui protège les plateformes en ligne de la responsabilité pour les contenus créés par les utilisateurs, ce qui a longtemps protégé les entreprises de médias sociaux des poursuites judiciaires. L'issue de cette affaire influencera la manière dont les entreprises répondront à des centaines de poursuites similaires aux États-Unis.

Les avocats de Meta ont invoqué cette loi pour s'opposer à certaines preuves présentées au tribunal. L'entreprise pourrait soulever la question en appel si elle perd le procès.

Le procès doit se poursuivre vendredi.