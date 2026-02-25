Le chausseur Steven Madden suspend ses prévisions de bénéfices en raison de l'incertitude entourant les tarifs douaniens

Lefabricant de chaussures et de sacs à main Steven Madden SHOO.O a suspendu mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, citant l'incertitude récente sur les tarifs douaniens, dans les premiers signes visibles de nouvelles turbulences pour les entreprises qui se préparent à la prochaine action de Washington suite à la défaite de la Cour suprême la semaine dernière.

Dans un arrêt historique qui pourrait avoir des répercussions majeures sur l'économie mondiale, la Cour suprême a annulé les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale.

À la suite de cette décision, les États-Unis ont commencé à percevoir un nouveau droit de douane temporaire de 10 % sur les importations mondiales mardi, mais l'administration Trump s'efforçait de le porter à 15 %, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche.

""Nous avions prévu de le faire avant vendredi .Nous avions prévu de donner des indications pour l'année sur la base de la politique qui était en vigueur à ce moment-là", a déclaré le directeur général Edward Rosenfeld lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

"Il y a une véritable incertitude quant à la suite des événements", a-t-il ajouté.

Les entreprises de consommation ont été parmi les plus touchées par la volte-face du président Donald Trump sur les droits de douane, plusieurs d'entre elles ayant retiré leurs orientations financières ou réduit leurs prévisions l'année dernière.

"La visibilité limitée est compréhensible compte tenu de la fluidité de l'environnement tarifaire américain et de l'incertitude quant à l'évolution des taux", ont écrit les analystes de Telsey Advisory Group dans une note.

Les actions de Steven Madden étaient en baisse d'environ 6 % dans la matinée de mercredi, après que la société ait également prévu une hausse de 9 % à 11 % de son chiffre d'affaires pour l'année. Cela se compare à une hausse de 11 % en 2025, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 10,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Steven Madden, qui a enregistré cinq trimestres consécutifs de baisse du bénéfice ajusté par action, s'est également abstenu de communiquer ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025 en juillet de l'année dernière, dans un contexte d'incertitude.

L'entreprise a transféré une grande partie de sa base de production de la Chine l'année dernière à la suite de l'imposition de droits de douane de 145 % sur les importations chinoises.

Elle s'approvisionne actuellement en Chine pour environ 40 % de ses produits, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 30 % enregistrés à l'automne 2025, a déclaré M. Rosenfeld, ajoutant qu'en 2024, elle s'approvisionnait en Chine pour plus de 70 % de ses produits.

L'entreprise a également diversifié sa production dans des régions telles que le Cambodge, le Vietnam, le Mexique et le Brésil.

La société new-yorkaise a enregistré un chiffre d'affaires de 753,7 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que les estimations tablaient sur 753,9 millions de dollars.