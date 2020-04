Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chausseur italien Sergio Rossi est mort du coronavirus Reuters • 03/04/2020 à 14:29









MILAN, 3 avril (Reuters) - Le chausseur italien Sergio Rossi, créateur de la marque de luxe à son nom, est mort jeudi à l'âge de 85 ans des suites du Covid-19, a annoncé vendredi la maire de sa ville natale. "Il faisait partie des fondateurs du quartier des chaussures haut de gamme pour femmes dans la région de Forli et Cesena au milieu du XXe siècle", a déclaré Luciana Garbuglia, la maire de San Mauro Pascoli, où Sergio Rossi était né 1935 et où il avait fondé sa marque. Le groupe de luxe Kering PRTP.PA a racheté en 1999 la marque Sergio Rossi avant de la céder au fonds italien Investindustrial en 2015. (Claudia Cristoferi; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris -0.64%