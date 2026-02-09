Le chatbot IA d'Alibaba a du mal à distribuer des coupons et demande aux acheteurs de patienter

(Mise à jour du titre et des paragraphes 6 et 7 pour refléter le fait que le problème semble avoir été résolu) par Eduardo Baptista

Le chatbot d'intelligence artificielle d'Alibaba 9988.HK Qwen a temporairement cessé d'émettre des coupons en raison d'une surcharge de clients, entravant une nouvelle campagne visant à promouvoir les capacités de l'outil au-delà de la simple réponse à des questions pour aider à faire des achats.

Qwen a commencé à offrir des coupons aux utilisateurs vendredi qui permettent de faire des achats in-app sur des plateformes de vente au détail appartenant à Alibaba en utilisant uniquement les invites du chatbot. Cette initiative est la première phase d'un plan de 3 milliards de yuans (433 millions de dollars) visant à attirer plus d'utilisateurs vers le chatbot pendant les vacances annuelles de la fête du Printemps en Chine.

Depuis le mois dernier, Alibaba cherche à faire de Qwen un guichet unique où les utilisateurs peuvent accéder à ses autres applications directement dans le chatbot et effectuer des paiements, un peu comme Google GOOGL.O intègre son chatbot Gemini dans des applications telles que Maps.

Mais le déploiement de ce que le géant du commerce électronique appelle la stratégie d'IA agentique du chatbot a été entaché de difficultés techniques depuis le début de l'offre de coupons.

Alibaba a déclaré que 10 millions de commandes avaient été passées au cours des neuf premières heures de la campagne. Face à l'avalanche de tentatives de commandes au cours du week-end, Qwen a annoncé dimanche sur son canal officiel Weibo qu'il était surchargé et a demandé aux utilisateurs de laisser le chatbot tranquille.

Lundi, des demandes d'achat répétées ont généré différentes versions d'un refus, invoquant une sursouscription des utilisateurs, comme l'ont montré les vérifications de Reuters, bien que le problème ait semblé résolu en fin de journée lundi.

"L'enthousiasme de chacun à l'idée de faire du shopping avec l'IA est trop grand! Actuellement, il y a trop de participants à 'Qwen free order', nous travaillons sans relâche pour maintenir l'expérience de la campagne", a répondu Qwen à l'un des messages d'incitation à l'achat plus tôt dans la journée de lundi.

Le chatbot a ajouté que les acheteurs auraient encore le temps d'échanger leurs coupons, qui resteront valables jusqu'au 28 février.

Alibaba a refusé de commenter les difficultés techniques.

(1 $ = 6,9289 yuans chinois renminbi)