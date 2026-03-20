Le chargeur de gaz liquéfié Navigator glisse, un actionnaire réduisant sa participation dans l'offre secondaire de 140 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les détails des prix)

20 mars - ** Les actions du transporteur de gaz liquéfié Navigator Holdings NVGS.N sont en baisse de 4,8 % en pré-marché à 18,25 $ après la tarification de son offre secondaire de 140 millions de dollars ** NVGS, basé au Royaume-Uni, annonce BW Group cède 8 millions d'actions à 17,50 $

** L'offre, augmentée de 7 millions d'actions, est assortie d'une décote de 8,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a également l'intention de racheter 3,5 millions d'actions de l'offre ** La vente par BW (Best on Water) réduit la participation de l'entreprise maritime de 22,8% à ~11%, soit ~6,9 millions d'actions, selon le prospectus

** Avant l'offre, NVGS avait environ 65,25 millions d'actions en circulation

** Citigroup, DNB Carnegie, Fearnley Securities et Pareto Securities sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à jeudi, les actions de NVGS ont augmenté de ~11% depuis le début de l'année et de 35% au cours des 12 derniers mois

** 7 des 8 analystes couvrant le titre le considèrent comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian $23, par LSEG