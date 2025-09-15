Le champion canadien de l'IA Cohere va ouvrir son premier bureau en France

Le champion canadien de l'intelligence artificielle (IA) Cohere a annoncé lundi l'ouverture de son premier bureau en France, à Paris, où il souhaite faire croître ses activités, intensifiant encore davantage la compétition pour les acteurs européens de l'IA au premier rang desquels la start-up française Mistral.

"Cohere ouvre un bureau à Paris, son nouveau hub pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique", une région jugée "stratégique et en forte croissance pour l'entreprise", déclare la start-up, valorisée 6,8 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros), dans un communiqué publié lundi.

L'arrivée de Cohere, qui disposait en Europe d'un seul bureau à Londres, s'inscrit dans la course en pleine accélération dans l'IA entre géants américains et leurs concurrents européens et chinois.

La start-up canadienne s'est dit "alignée avec les valeurs et les priorités européennes".

Elle imposera un concurrent à domicile à la start-up française Mistral AI, souvent présentée comme le champion européen de l'IA.

"Il y a de la place pour de nombreux joueurs, et c'est même mieux d'en avoir plusieurs et d'avoir davantage de compétition. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir des entreprises européennes et leur donner une alternative à la 'Big Tech'", a déclaré Aidan Gomez, cofondateur et directeur général de Cohere, lors d'une conférence de presse.

Il a rappelé que, par rapport à Mistral, Cohere avait "débuté l'aventure auprès des entreprises en premier" et disposait d'"un réseau mondial de partenaires plus solide".

Le dirigeant, qui a dit "ne pas trop s'inquiéter de la concurrence avec Mistral", a aussi déclaré être présent "depuis plus longtemps" que la start-up française dans certains secteurs régulés comme la finance.

VALORISATIONS MODESTES

Tout comme Mistral, Cohere vise une clientèle d'entreprises - bien que Mistral ait également développé des services pour le grand public. Toutes deux se présentent comme une alternative aux géants californiens comme OpenAI, Microsoft MSFT.O et Meta

META.O , en mettant l'accent sur la sécurité et la souveraineté des données.

Leurs valorisations - Mistral ayant vu la sienne augmenter à 11,7 milliards d'euros en septembre - demeurent cependant modestes par rapport à celles de leurs grands concurrents américains, dont les valorisations atteignent des centaines de milliards de dollars.

Interrogé sur cette différence, Aidan Gomez a déclaré que "d'autres entreprises sont peut-être dans une position de surévaluation" et que Cohere "pourrait à nouveau lever des fonds bientôt". Le patron de Cohere a affirmé avoir multiplié son chiffre d'affaires par trois depuis le début de l'année.

"Je suis fier que Cohere investisse davantage en France, l'un des pôles mondiaux les plus dynamiques en matière d'innovation dans le domaine de l'IA", a déclaré le dirigeant dans son communiqué.

L'envoyée spéciale du président français Emmanuel Macron pour le sommet pour l'action sur l'IA, Anne Bouverot, s'est par ailleurs réjoui de cette arrivée : "La présence de Cohere à Paris illustre une nouvelle fois la vitalité de l'écosystème de l'IA en France et au Canada".

L'installation de Cohere à Paris constitue une petite victoire pour le président Emmanuel Macron, qui a multiplié les efforts pour attirer investisseurs et entreprises en France et imposer l'écosystème français de l'IA au niveau mondial.

Questionné sur l'instabilité politique en France et son impact sur sa décision de s'installer à Paris, Aidan Gomez a dit être "super confiant en l'écosystème français", assurant que les troubles politiques jugés "passagers" n'avaient pas joué de rôle dans sa décision.

(Reportage par Florence Loève, édité par Blandine Hénault)