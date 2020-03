Le CFA Institute reporte ses examens de juin

(NEWSManagers.com) - Le CFA Institute a décidé de reporter ses examens de juin en raison de la pandémie du coronavirus. " Sachant que les candidats ont passé des heures à étudier et à se préparer pour l' examen de juin, nous voulons vous donner l' occasion de vous évaluer le plus tôt possible. Nous travaillons avec nos partenaires dans le monde entier pour déterminer quand nous pouvons vous proposer un examen " , indique un communiqué. Le CFA assure qu' il contactera les candidats par e-mail avant le 8 mai et que les premiers examens auront lieu à partir de décembre prochain.

Au 12 mars 2020, date de clôture des inscriptions, plus de 245.000 candidats dans le monde étaient enregistrés pour passer l' examen en juin 2020. Le CFA Institute réalise des examens dans 193 villes de 95 différents pays.