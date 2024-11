Le CEO de Tonner Drones restructure sa dette

Schiltigheim, le 5 Novembre 2024, 8h15, Tonner Drones ('la Société') a le plaisir d'annoncer que M. D.M. van den Ouden, PDG et président du conseil d'administration, s'engage davantage envers l'entreprise.



Le CEO van den Ouden détient actuellement quatre produits de dette, à savoir un prêt d'actionnaire, un contrat de fiducie et un financement relais. Afin de parvenir à une structure de dette claire, Van den Ouden annulera trois de ces produits de dette afin de souscrire à une nouvelle obligation subordonnée. Van den Ouden détiendra la totalité de l'obligation, et la taille des obligations sera d'environ 2,75 millions d'euros. Cette nouvelle obligation aura un taux d'intérêt annuel de 3% et une échéance au 31-12-2027. Cette étape pourrait contribuer à inciter encore plus de nouveaux invest



La société a une dette financière d'environ 4,5 M€. Le taux d'intérêt moyen annuel est de 3,35%. Van den Ouden détient environ 70% de la dette financière de la société.



« Je suis heureux de pouvoir contribuer à la reconstruction de l’entreprise et je continuerai à le faire », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « Je constate que l’entreprise regagne la confiance des marchés financiers et des partenaires. Il est de mon devoir de permettre à Tonner Drones de réussir, c’est pourquoi je suis prêt à offrir à l’entreprise des conditions favorables sur mes dettes aussi longtemps que je serai étroitement impliqué dans l’entreprise. »