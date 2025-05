Le CEO de Tonner Drones augmente sa participation à 13% et finalise la restructuration de sa dette

Tonner Drones a reçu une demande de conversion de la part du CEO visant à convertir 30 312 000 bons de souscription d'actions en 45 468 000 actions ordinaires. En exerçant ces bons, Van den Ouden portera sa participation à plus de 13 % de la société. Van den Ouden a déboursé 568 350 € pour l'exercice de ses bons de souscription. Van den Ouden détient désormais 65 468 000 actions. De novembre 2024 à janvier 2025, Van den Ouden a acheté 20 000 000 d'actions sur le marché et n'en a vendu aucune. Il n'a pas non plus l'intention de vendre d'actions.



En novembre 2024, le CEO a annoncé son intention de consolider ses investissements dans l'entreprise au sein d'une structure simplifiée. Ce processus est désormais achevé, avec quelques ajustements, et la principale dette du CEO van den Ouden dans l'entreprise a été réduite à deux produits transparents. L'un de ces produits est une obligation ordinaire de 3 millions d'euros, avec un intérêt de 3 % et une échéance au 31 décembre 2027. De plus, le prêt d'actionnaire, avec un intérêt de 5 %, d'un montant de 1,5 million d'euros, permet à van den Ouden de financer Tonner Drones de manière flexible, en fonction des besoins ponctuels de l'entreprise.



« J'ai toujours affirmé ma confiance en l'avenir prometteur de l'entreprise. En étant l'actionnaire de référence de l'entreprise, je m'aligne sur les autres actionnaires. De plus, nous avons pu réduire la dette et les charges d'intérêts et consolider davantage les fonds propres. »