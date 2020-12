Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le centre-droit reconduit en Roumanie Reuters • 07/12/2020 à 18:07









BUCAREST, 7 décembre (Reuters) - Les différentes composantes du centre-droit en Roumanie sont en mesure de former un gouvernement de coalition, a annoncé lundi le président Klaus Iohannis, au lendemain des élections législatives. "Les formations de centre-droit ont obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Un nouveau gouvernement sera formé autour d'eux", a-t-il déclaré à la presse, ajoutant qu'il entamerait ses consultations "dans les jours qui viennent". Selon les résultats partiels communiqués lundi, le Parti social démocrate (PSD), principale composante de l'opposition, est arrivé en tête du scrutin, sans être en mesure de former un gouvernement. Le Premier ministre sortant, Ludovic Orban, a proclamé sa victoire dès dimanche et le chef de l'Etat, lui-même issu du camp libéral, a exprimé à plusieurs reprises son intention de le reconduire dans ses fonctions. Le président n'est pas tenu de choisir un Premier ministre dans les rangs du parti arrivé en tête, s'il n'a pas la majorité absolue. Pendant sa campagne, Ludovic Orban a promis de poursuivre les efforts qu'il dit avoir fournis pour rendre son indépendance à la justice. Il s'est également engagé à poursuivre le rapprochement avec les locomotives économiques de l'Europe en restaurant la confiance des investisseurs et à moderniser les infrastructures. (Radu Marinas, version française Jean-Philippe Lefief)

