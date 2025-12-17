 Aller au contenu principal
Le centre de données d'Oracle dans le Michigan, d'une valeur de 10 milliards de dollars, est en suspens après l'échec des négociations sur le financement de Blue Owl, selon le FT
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand partenaire d'Oracle

ORCL.N en matière de centres de données, Blue Owl Capital, ne soutiendra pas un accord de 10 milliards de dollars pour sa prochaine installation, alors que le groupe de logiciels est confronté à des préoccupations croissantes concernant sa dette et ses dépenses en matière d'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times mercredi.

Valeurs associées

ORACLE
188,560 USD NYSE 0,00%
