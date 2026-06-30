Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) sollicite une aide d'urgence de 18 millions de dollars pour financer des essais cliniques sur un médicament contre Ebola en RDC

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Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a lancé mardi un appel de fonds d’urgence de 18 millions de dollars afin de soutenir les essais cliniques de traitements expérimentaux contre Ebola en République démocratique du Congo, avertissant que tout retard pourrait compromettre les efforts visant à endiguer l’épidémie.

Cet appel intervient alors que des essais cliniques visant à évaluer des traitements potentiels doivent débuter cette semaine , à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, où les premiers cas liés à la souche Bundibugyo du virus Ebola ont été confirmés.

Le programme teste l’obeldesivir, un médicament oral de Gilead Sciences GILD.O destiné à prévenir l’infection chez les personnes exposées au virus, ainsi que le remdesivir et l’anticorpsde MappBiopharmaceuticals visant à réduire la mortalité chez les patients infectés, a précisé le CDC Afrique .

Le programme prévoit également le développement et la fabrication accélérés de vaccins de nouvelle génération spécifiques à la souche Bundibugyo, a ajouté l’agence.

Le CDC Afrique a indiqué que le financement des études liées aux vaccins était en grande partie assuré, mais que les essais thérapeutiques restaient sous-financés.

“Nous disposons des connaissances scientifiques. Nous avons désormais besoin de financements pour les mettre en œuvre. Les essais cliniques doivent débuter cette semaine, et chaque jour de retard coûte des vies que nous pourrions sauver”, a déclaré le Dr Jean Kaseya, directeur général de l’Africa CDC.

L’agence a appelé les gouvernements, les banques de développement, les organisations philanthropiques et d’autres partenaires à débloquer 16 millions de dollars dans les jours à venir pour poursuivre l’étude sur l’obeldesivir, ainsi que 2 à 3 millions de dollars supplémentaires pour la recherche des contacts.

L’Afrique collabore avec des partenaires tels que l’Organisation mondiale de la santé, l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies afin de mettre en place “l’une des mobilisations scientifiques les plus rapides jamais organisées contre une nouvelle souche d’Ebola”, a-t-elle indiqué.