Le CDC américain retire son soutien général au vaccin COVID

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé lundi que les vaccins COVID-19 ne soient administrés qu'à la suite d'une décision partagée entre un prestataire de soins de santé et l'individu, s'éloignant ainsi d'un soutien plus large à la vaccination.

La nouvelle recommandation, qui s'aligne sur celle de son groupe d'experts externes, maintient l'accès au vaccin par l'intermédiaire de l'assurance maladie.