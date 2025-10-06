 Aller au contenu principal
Le CDC américain retire son soutien général au vaccin COVID
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé lundi que les vaccins COVID-19 ne soient administrés qu'à la suite d'une décision partagée entre un prestataire de soins de santé et l'individu, s'éloignant ainsi d'un soutien plus large à la vaccination.

La nouvelle recommandation, qui s'aligne sur celle de son groupe d'experts externes, maintient l'accès au vaccin par l'intermédiaire de l'assurance maladie.

