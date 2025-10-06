Le CDC américain retire son soutien à l'injection de COVID et soutient le groupe consultatif de Kennedy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 7 à 9)

Le CDC américain a retiré lundi son soutien général aux vaccins COVID-19, déclarant qu'ils devraient être administrés dans le cadre d'une prise de décision partagée avec un prestataire de soins de santé, conformément aux recommandations du groupe consultatif sur les vaccins trié sur le volet par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr.

La nouvelle recommandation des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) maintient l'accès au vaccin par le biais de l'assurance maladie.

Ces recommandations interviennent à un moment délicat pour le CDC, qui a récemment vu l'éviction de son ancienne directrice Susan Monarez, qui s'était opposée aux changements de politique vaccinale proposés par M. Kennedy. Mme Monarez a déclaré qu'on lui avait demandé d'approuver les recommandations du comité sans examiner les preuves scientifiques.

Le directeur intérimaire du CDC, Jim O'Neill, a également approuvé les recommandations des conseillers contre l'utilisation du vaccin combiné rougeole-oreillons-rubéole-varicelle avant l'âge de 4 ans. À la place, les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole seront combinés à un vaccin distinct contre la varicelle.

Les calendriers de vaccination seront mis à jour sur le site web du CDC d'ici mardi, a indiqué l'agence.

M. Kennedy, qui a longtemps milité contre les vaccins avant d'occuper le plus haut poste de la nation dans le domaine de la santé, a cherché à réécrire les politiques de vaccination du pays par une série d'actions de grande envergure. Il a notamment démantelé le conseil consultatif national des vaccins, composé d'experts extérieurs, et l'a reconstitué avec des membres triés sur le volet, dont beaucoup partageaient son opposition aux vaccins COVID, largement utilisés.

Le groupe a formulé ses recommandations lors d'une réunion de deux jours en septembre, qui a mis en lumière les profondes divisions concernant l'avenir des calendriers de vaccination aux États-Unis sous la présidence de Kennedy.

Plusieurs experts médicaux ont mis en garde contre le fait que les présentations faites lors de la réunion, qui mettaient en doute la sécurité des vaccins, pourraient faire baisser les taux de vaccination, même s'ils estimaient que la recommandation elle-même n'avait pas restreint - et peut-être même élargi - l'accès à certains vaccins.

L'Académie américaine de pédiatrie, un groupe médical américain influent, s'est déjà démarquée de la politique fédérale et a proposé ses propres recommandations en matière de vaccination , suggérant que tous les jeunes enfants soient vaccinés contre le COVID-19.

En août, la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé la mise à jour des vaccins COVID-19 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mais a limité son approbation pour les personnes plus jeunes à celles présentant des risques pour leur santé.

Les trois vaccins COVID approuvés sont fabriqués par Pfizer

PFE.N avec son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , Moderna MRNA.O et Novavax NVAX.O avec Sanofi SASY.PA .