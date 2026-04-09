Le CDC américain retarde la publication d'un rapport montrant les avantages du vaccin COVID, selon le WaPo

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Le directeur par intérim des Centres de contrôle et de prévention des maladies a retardé la publication d'un rapport des CDC montrant que le vaccin COVID-19 a réduit de moitié environ le nombre de visites aux urgences et d'hospitalisations d'adultes en bonne santé l'hiver dernier, a rapporté jeudi le Washington Post, citant des scientifiques au fait de la décision.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.