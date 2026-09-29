Le CDC américain confirme deux décès liés à la rougeole en 2026

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Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont confirmé mardi qu'il y avait eu deux décès liés à la rougeole dans le pays cette année, contre un seul signalé la semaine dernière.

Cette confirmation, publiée sur le site web de l'agence, intervient alors que le nombre de cas de rougeole continue d’augmenter auxÉtats-Unis, avec 3 659 infections recensées au 24 septembre.

Le CDC n’a toutefois pas précisé dans quels États ces décès se sont produits.

La Pennsylvanie, l'État le plus durement touché par l'épidémie, a signalé quatre décès liés à la rougeole cette année, mais le CDC ne les avait pas inclus dans son décompte national.

Le CDC s’est tourné vers les données de mortalité du Centre national des statistiques de santé (NCHS) pour établir son décompte national des décès dus à la rougeole, cessant ainsi de s’appuyer sur les services de santé des États — un changement qui a suscité des critiques.

Ces décès ont également été au cœur d’un différend entre le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, et le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui a affirmé qu’un seul de ces décès était dû à la rougeole.

Le CDC n’a inclus le décès de cette semaine qu’après que le NCHS eut vérifié que la rougeole en était la cause sous-jacente.

L’agence fédérale a indiqué qu’elle travaillait avec les épidémiologistes des États à l’élaboration d’une définition standard des décès liés à la rougeole afin de garantir la cohérence des déclarations entre les différentes juridictions, ajoutant que le nombre de décès était susceptible d’évoluer à mesure que des informations supplémentaires seraient disponibles et que les examens seraient menés à bien.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute le CDC, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ce décès supplémentaire.